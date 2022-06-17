Макрон: Никто не понимает, почему я разговариваю с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Однако такой визит может состояться только при определенных "предварительных условиях".
Как передает Report со ссылкой на телеканал
"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", - отметил президент Франции.
Он уточнил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодня не выполнены.
Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.
"Я был первым лидером, принявшим его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году)", - напомнил президент Франции.