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Макрон: Никто не понимает, почему я разговариваю с Путиным

Макрон: Никто не понимает, почему я разговариваю с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Однако такой визит может состояться только при определенных "предварительных условиях".
Другие страны
17 июня 2022 г. 08:56
Макрон: Никто не понимает, почему я разговариваю с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Однако такой визит может состояться только при определенных "предварительных условиях".

Как передает Report со ссылкой на телеканал TF1, он отметил, что пока никаких сигналов от Москвы не поступало.

"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", - отметил президент Франции.

Он уточнил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодня не выполнены.

Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.

"Я был первым лидером, принявшим его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году)", - напомнил президент Франции.

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Версия на азербайджанском языке Makron: "Kimsə başa düşmür ki, niyə Putinlə danışığa davam edirəm”

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