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Макрон не намерен выдвигаться на новый срок

Макрон не намерен выдвигаться на новый срок Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду на фоне проведения в стране реформы пенсионной системы о готовности пожертвовать рейтингом в опросах ради французских интересов, поскольку не планирует переизбираться на новый срок.
Другие страны
22 марта 2023 г. 17:49
Макрон не намерен выдвигаться на новый срок

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду на фоне проведения в стране реформы пенсионной системы о готовности пожертвовать рейтингом в опросах ради французских интересов, поскольку не планирует переизбираться на новый срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2

"Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее", - сказал Макрон.

. "Если придется столкнуться с непопулярностью, я готов к этому", - добавил он

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Версия на азербайджанском языке Makron yenidən prezidentliyə namizəd olmaq niyyətində deyil
Версия на английском языке Macron says 'no plans' to run for another term

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