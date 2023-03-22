Макрон не намерен выдвигаться на новый срок

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду на фоне проведения в стране реформы пенсионной системы о готовности пожертвовать рейтингом в опросах ради французских интересов, поскольку не планирует переизбираться на новый срок.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду на фоне проведения в стране реформы пенсионной системы о готовности пожертвовать рейтингом в опросах ради французских интересов, поскольку не планирует переизбираться на новый срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2

"Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее", - сказал Макрон.

. "Если придется столкнуться с непопулярностью, я готов к этому", - добавил он