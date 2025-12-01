Макрон на этой неделе совершит визит в Китай

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Президент Франции Эмманюэль Макрон с 3 по 5 декабря будет находиться в Китае с государственным визитом.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    В рамках визита ожидается проведение переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Makron bu həftə Çinə səfər edəcək
    Emmanuel Macron to visit China
