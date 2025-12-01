Макрон на этой неделе совершит визит в Китай
- 01 декабря, 2025
- 11:15
Президент Франции Эмманюэль Макрон с 3 по 5 декабря будет находиться в Китае с государственным визитом.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
В рамках визита ожидается проведение переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
