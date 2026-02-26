В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Инфраструктура
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    4. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг".

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

