Makron bu həftə Çinə səfər edəcək
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 11:20
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron dekabrın 3-5-də Çində dövlət səfərində olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinxua" agentliyi məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində Çin Sədri Si Cinpin ilə danışıqların keçirilməsi gözlənilir.
