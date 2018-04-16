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    Макрон: Коалиция покинет Сирию, когда будет закончена война с ИГ

    © WITT/SIPA

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Военные обязательства в Сирии стран международной коалиции закончатся, когда будет завершена война с "Исламским государством" (ИГ).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Эммануэль Макрон.

    "Военные обязательства направлены против "Исламского государства" (ИГ). И они закончатся в тот день, когда война против ИГ будет завершена", - заявил Э.Макрон.

    Он указал, что Франция имеет ту же позицию по Сирии, что и США.

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