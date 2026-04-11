Макрон и Мохаммед бин Салман обсудили переговоры США и Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом французский президент написал на своей странице в соцсети "Х".

Макрон также обсудил необходимость разблокировки Ормузского пролива.

"Мы обсудили необходимость, как можно скорее, восстановить свободную и безопасную навигацию в Ормузском проливе. <...> В то время как в Пакистане идут переговоры, мы договорились поддерживать тесные контакты, чтобы способствовать деэскалации, свободе судоходства и заключению соглашения, которое обеспечит прочный мир и безопасность в регионе", - отметил Макрон.

Отметим, что в настоящее время Иран и США проводят переговоры в Исламабаде при посредничестве Пакистана.