    Другие страны
    • 08 апреля, 2026
    • 12:27
    Макрон и Кошта призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать договоренности

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что приветствует прекращение огня между США и Ираном, призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке полностью соблюдать режим прекращения огня для проведения дальнейших переговоров.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом он заявил в ходе встречи высокопоставленных представителей оборонного и силового ведомств страны.

    "Мы ожидаем, что в ближайшие дни и недели это соглашение будет полностью соблюдаться во всем регионе и позволит провести переговоры, которые, Франция отстаивает с 2018 года. Эти переговоры позволят урегулировать ядерные, баллистические и другие региональные вопросы, связанные с Ираном. Мы хотим, чтобы соглашение о прекращении огня в полной мере распространялось и на Ливан", - отметил он.

    Между тем, президент Совета ЕС Антониу Кошта также прокомментировал достижение двухнедельного прекращения огня между США и Ираном, отметив положительную роль Пакистана.

    "Я призываю все стороны соблюдать его условия, чтобы добиться устойчивого мира в регионе. ЕС готов поддержать продолжающиеся усилия и поддерживает тесные контакты с партнёрами в регионе. Я благодарю Пакистан и все другие стороны, вовлеченные в содействие этому соглашению", - отметил Кошта.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Эмманюэль Макрон Переговоры между США и Ираном Антониу Кошта
    Makron və Koşta Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini razılaşmalara riayət etməyə çağırıblar

