İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Makron və Koşta Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini razılaşmalara riayət etməyə çağırıblar

    Digər ölkələr
    • 08 aprel, 2026
    • 13:22
    Makron və Koşta Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini razılaşmalara riayət etməyə çağırıblar

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ABŞ və İran arasında atəşkəsi alqışlayıb, Yaxın Şərqdəki münaqişənin bütün tərəflərini gələcək danışıqların aparılması üçün atəşkəs rejiminə tam riayət etməyə çağırıb.

    "Report"un BFMTV telekanalına istinadən məlumatına görə, o, bu barədə ölkənin müdafiə və güc qurumlarının yüksəkvəzifəli nümayəndələrinin görüşü zamanı bildirib.

    "Yaxın vaxtlarda bütün regionda bu razılaşmaya tam riayət olunacağını və Fransanın 2018-ci ildən bəri müdafiə etdiyi danışıqların aparılmasına imkan verəcəyini gözləyirik. Bu danışıqlar İranla bağlı nüvə, ballistik və digər regional məsələləri tənzimləməyə imkan yaradacaq. Biz atəşkəs haqqında razılaşmanın tam şəkildə Livana da şamil olunmasını istəyirik", - o qeyd edib.

    Bundan əlavə, Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Antonio Koşta da Pakistanın müsbət rolunu qeyd edərək, ABŞ və İran arasında iki həftəlik atəşkəsin əldə olunmasını şərh edib:

    "Mən regionda dayanıqlı sülhə nail olmaq üçün bütün tərəfləri onun şərtlərinə riayət etməyə çağırıram. Aİ davam edən səyləri dəstəkləməyə hazırdır və regiondakı tərəfdaşlarla sıx əlaqələr saxlayır. Pakistana və bu razılaşmaya yardım etməyə cəlb olunmuş bütün digər tərəflərə təşəkkür edirəm".

    Avropa İttifaqı (Aİ) Fransa Emmanuel Makron Yaxın Şərqdə eskalasiya Pakistan ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Макрон и Кошта призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке соблюдать договоренности

    Son xəbərlər

    13:52

    "Qarabağ" rəhbərliyi heyətin gücləndirilməsini və infrastruktur layihələrini müzakirə edib

    Futbol
    13:43

    Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:33

    Menyuda olub, sürfədə olmayan çeşid: uşaq bağçalarında qidalanma necədir? - ARAŞDIRMA

    Elm və təhsil
    13:30

    "Zirə"nin futbolçusu Eren Aydın: "Kəpəz"ə vurduğum qol karyeramın ən yaxşısıdır"

    Futbol
    13:26
    Foto

    Ankarada azərbaycanlı rəssamların "Suverenliyimizi qazandıran şanlı zəfər" adlı sərgisi keçirilir

    İncəsənət
    13:25

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Region
    13:22

    Makron və Koşta Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini razılaşmalara riayət etməyə çağırıblar

    Digər ölkələr
    13:17

    Türkiyədə keçiriləcək matçlarda Mirça Luçeskunun xatirəsi anılacaq

    Futbol
    13:16

    İranın Lavan və Sirri adalarında bir neçə partlayış baş verib - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti