Макрон: Европа не должна никому уступать возможность вести диалог с РФ
- 20 января, 2026
- 19:18
Европа не должна уступать кому бы то ни было возможность вести диалог с Россией.
Как передает Report, такое мнение на полях Всемирного экономического форума в Давосе выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Российские переговорщики взаимодействуют с американскими и с другими, и мы это прекрасно знаем, - сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV. - Мы хотим возобновить диалог и сделаем это вместе с нашими ключевыми партнерами, поскольку считаем это полезным. И мы, европейцы, не должны уступать кому бы то ни было эксклюзивное право на контакт с Россией".
В то же время Макрон не подтвердил, что в ближайшие дни в Париже могла бы состояться встреча Группы семи (G7) с участием российских представителей.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение от французского лидера, который предложил организовать в Париже 22 января встречу G7 и пригласить к участию Россию и Украину.