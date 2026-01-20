Макрон: Европа не должна никому уступать возможность вести диалог с РФ

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Европа не должна уступать кому бы то ни было возможность вести диалог с Россией.

    Как передает Report, такое мнение на полях Всемирного экономического форума в Давосе выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    "Российские переговорщики взаимодействуют с американскими и с другими, и мы это прекрасно знаем, - сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV. - Мы хотим возобновить диалог и сделаем это вместе с нашими ключевыми партнерами, поскольку считаем это полезным. И мы, европейцы, не должны уступать кому бы то ни было эксклюзивное право на контакт с Россией".

    В то же время Макрон не подтвердил, что в ближайшие дни в Париже могла бы состояться встреча Группы семи (G7) с участием российских представителей.

    Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение от французского лидера, который предложил организовать в Париже 22 января встречу G7 и пригласить к участию Россию и Украину.

