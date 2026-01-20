İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Makron: Avropa Rusiya ilə dialoq aparmaq imkanını heç kimə güzəştə getməməlidir

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 21:26
    Makron: Avropa Rusiya ilə dialoq aparmaq imkanını heç kimə güzəştə getməməlidir

    Avropa Rusiya ilə dialoq aparmaq imkanını heç kimə güzəştə getməməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində deyib.

    "Rusiyanın danışıqlar aparan rəsmiləri amerikalılar və başqaları ilə əməkdaşlıq edirlər. Biz bunu yaxşı bilirik", - Makron BFMTV telekanalının efirində bildirib.

    O, dialoqu bərpa etmək istədiklərini qeyd edib:

    "Dialoqu əsas tərəfdaşlarımızla birlikdə bərpa edəcəyik, çünki bunu faydalı sayırıq. Avropalılar Rusiya ilə əlaqə qurmaq üçün müstəsna hüququ heç kimə güzəştə getməməlidir".

    Makron yaxın günlərdə Parisdə Rusiya nümayəndələrinin də iştirakı ilə "Böyük Yeddilik"in (G7) görüşünün keçiriləcəyini təsdiqləməyib.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp Makronun yanvarın 22-də Parisdə G7 görüşünün təşkili və Rusiya ilə Ukraynanın da qatılmasını təklif etdiyi barədə məlumat bölüşüb.

    Emmanuel Makron "Böyük Yeddilik" ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Макрон: Европа не должна никому уступать возможность вести диалог с РФ

    Son xəbərlər

    21:26

    Makron: Avropa Rusiya ilə dialoq aparmaq imkanını heç kimə güzəştə getməməlidir

    Digər ölkələr
    21:12

    Xaçatryan: Ermənistan və Azərbaycan liderləri sülh ilə rifah yolunu seçiblər

    Region
    21:10

    Suriyanın Müdafiə Nazirliyi ölkənin şimal-şərqində atəşkəs elan edib

    Digər ölkələr
    21:06

    Prezident: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi unikal haldır

    Xarici siyasət
    21:01
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "BlackRock" və "Global Infrastructure Partners"in rəsmiləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:00

    Türkiyə - Yunanıstan siyasi dialoqunun növbəti mərhələsi keçirilib

    Region
    20:47

    Xaçatryan: Ermənistan ilə Türkiyə arasında sərhədlərin açılması vacibdir

    Region
    20:46

    İlham Əliyev: Azərbaycan çoxsaylı tərəfdaşlarla yaxşı münasibətlər qurur

    Xarici siyasət
    20:39

    Cəlilabadın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi təmin olunub

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti