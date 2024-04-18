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Макрон: ЕС выступает за введение новых санкций против Ирана и России

Макрон: ЕС выступает за введение новых санкций против Ирана и России Европейский союз выступает за введение санкций против Ирана, в том числе в отношении производства и поставки беспилотников и ракет.
Другие страны
18 апреля 2024 г. 20:24
Макрон: ЕС выступает за введение новых санкций против Ирана и России

Европейский союз выступает за введение санкций против Ирана, в том числе в отношении производства и поставки беспилотников и ракет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы приняли решение усилить санкции против Ирана, чтобы затронуть производство и поставку беспилотников и ракет на Ближний Восток и в Россию", - сказал он.

Макрон также подчеркнул, что страны союза единогласно выступают за усиление санкций против Москвы.

"Мы едины в вопросе усиления санкций против России, при этом приоритетом является борьба с обходом ранее введенных санкций", - сказал он.

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