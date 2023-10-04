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Маккарти сместили с поста спикера Палаты представителей Конгресса США

Маккарти сместили с поста спикера Палаты представителей Конгресса США Республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США.
Другие страны
4 октября 2023 г. 01:22
Маккарти сместили с поста спикера Палаты представителей Конгресса США

Республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты голосования по резолюции об отстранении Маккарти от должности, внесенной на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Он внес этот документ на рассмотрение коллег в понедельник вечером.

Причиной стали резкие идеологические противоречия между Маккарти и Гетцом, а также другими законодателями из нижней палаты Конгресса, придерживающимися правых и крайне правых взглядов. Эти однопартийцы не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами в Палате представителей для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.

Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в январе 2023 года. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası spiker Kevin Makkartini vəzifəsindən azad edib

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