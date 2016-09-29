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    Махмуд Аббас намерен принять участие в похоронах Шимона Переса

    Президент Государства Палестина послал телеграмму с соболезнованиями его родным

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Государства Палестина Махмуд Аббас намерен принять участие в похоронах бывшего президента Израиля Шимона Переса. 

    Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ,  М.Аббас намерен прибыть в Израиль во главе делегации, в состав которой войдут еще четыре высокопоставленных чиновника.

    Махмуд Аббас послал телеграмму родным Шимона Переса и выразил соболезнование по поводу кончины бывшего премьер-министра и президента Израиля. В телеграмме отмечалось, что Шимон Перес был партнером Ясира Арафата и Ицхака Рабина по мирному процессу.

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