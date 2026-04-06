    МАГАТЭ: Удары вблизи АЭС "Бушер" не повредили станцию

    • 06 апреля, 2026
    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что недавние удары вблизи иранской АЭС "Бушер" не привели к повреждениям самой станции.

    Как передает Report, об этом агентство сообщило в соцсети Х.

    Согласно анализу спутниковых снимков от 5 апреля, один из ударов пришелся всего в 75 метрах от периметра объекта, однако сама АЭС не пострадала.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси при этом предупредил, что продолжающаяся военная активность вблизи АЭС - действующего объекта с большим количеством ядерного топлива - может привести к серьезной радиационной аварии с последствиями для населения и окружающей среды как в Иране, так и за его пределами.

    Он также призвал стороны воздержаться от ударов по ядерным объектам и прилегающим территориям.

    AEBA: "Buşehr" AES son zərbələr nəticəsində zədələnməyib
    IAEA: Iran's Bushehr NPP not damaged by recent strikes

    Последние новости

    21:20

    Израиль нанес удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
    20:11
    Видео

    Эрдоган: Из-за закрытия Ормуза цены на нефть и газ в Европе резко подорожали

    В регионе
    Лента новостей