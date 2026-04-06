МАГАТЭ: Удары вблизи АЭС "Бушер" не повредили станцию

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что недавние удары вблизи иранской АЭС "Бушер" не привели к повреждениям самой станции.

Как передает Report, об этом агентство сообщило в соцсети Х.

Согласно анализу спутниковых снимков от 5 апреля, один из ударов пришелся всего в 75 метрах от периметра объекта, однако сама АЭС не пострадала.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси при этом предупредил, что продолжающаяся военная активность вблизи АЭС - действующего объекта с большим количеством ядерного топлива - может привести к серьезной радиационной аварии с последствиями для населения и окружающей среды как в Иране, так и за его пределами.

Он также призвал стороны воздержаться от ударов по ядерным объектам и прилегающим территориям.