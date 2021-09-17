О нас
Report Georgia
Аудио новости

МАГАТЭ ожидает роста использования атомной энергии к 2050 году

МАГАТЭ ожидает роста использования атомной энергии к 2050 году МАГАТЭ ожидает, что использование атомной энергии увеличится в два раза к 2050 году
Другие страны
17 сентября 2021 г. 00:47
МАГАТЭ ожидает роста использования атомной энергии к 2050 году

МАГАТЭ ожидает, что использование атомной энергии увеличится в два раза к 2050 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Прайм".

Согласно заявлению организации, подобные выводы основаны на идее заметного увеличения производства электричества в течение последующих трех десятилетий, а вслед за ним будет идти рост атомной энергетики.

"Новые прогнозы МАГАТЭ показывают, что атомная энергетика продолжит играть неотъемлемую роль в производстве низкоуглеродной энергии. Результаты исследований являются обнадеживающим признаком растущего осознания того, что атомная энергетика, в результате которой нет выбросов углекислого газа, жизненно необходимо для наших усилий по достижению нулевых выбросов", — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По прогнозу МАГАТЭ, доля атомной энергии в мировом производстве электроэнергии повысится до 12% к 2050 году. При этом в альтернативном прогнозе предполагается, что использование атомной энергии к 2050 году останется на уровне 392 гигаватт, что составляет 6% от общего производства энергии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Умер ветеран азербайджанского футбола
ФотоУмер ветеран азербайджанского футбола
12 сентября 2021 г. 12:30
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
11 сентября 2021 г. 10:02
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
12 сентября 2021 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi