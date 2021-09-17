МАГАТЭ ожидает роста использования атомной энергии к 2050 году

МАГАТЭ ожидает, что использование атомной энергии увеличится в два раза к 2050 году

МАГАТЭ ожидает, что использование атомной энергии увеличится в два раза к 2050 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Прайм".

Согласно заявлению организации, подобные выводы основаны на идее заметного увеличения производства электричества в течение последующих трех десятилетий, а вслед за ним будет идти рост атомной энергетики.

"Новые прогнозы МАГАТЭ показывают, что атомная энергетика продолжит играть неотъемлемую роль в производстве низкоуглеродной энергии. Результаты исследований являются обнадеживающим признаком растущего осознания того, что атомная энергетика, в результате которой нет выбросов углекислого газа, жизненно необходимо для наших усилий по достижению нулевых выбросов", — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По прогнозу МАГАТЭ, доля атомной энергии в мировом производстве электроэнергии повысится до 12% к 2050 году. При этом в альтернативном прогнозе предполагается, что использование атомной энергии к 2050 году останется на уровне 392 гигаватт, что составляет 6% от общего производства энергии.