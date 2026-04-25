Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 25 апреля, 2026
    • 11:54
    Мадьяр: Венгрия и Еврокомиссия обсуждают разблокировку средств для Будапешта

    Венгрия и Европейская комиссия ведут переговоры о разблокировке средств ЕС, предназначенных для Будапешта.

    Как сообщает Report, об этом заявил лидер победившей на выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр в социальной сети X.

    Он сообщил, что от венгерскую делегацию в переговорах в Брюсселе возглавляет Анита Орбан, которая помимо обязанностей министра иностранных дел также займет пост вице-премьера в правительстве партии "Тиса". В случае отсутствия премьер-министра она будет представлять его на заседаниях кабинета и других официальных мероприятиях.

    "Сегодня Анита Орбан находится в Брюсселе, где проводит переговоры с руководством Европейской комиссии - вместе с министром финансов Андрашем Карманом, министром экономики и энергетики Иштван Капитаней и юристом Мартоном Меллетей-Барной - по вопросу разблокировки средств ЕС, причитающихся Венгрии", - написал он.

    Напомним, что Еврокомиссия заблокировала 17 млрд из 27 млрд евро, предназначенных для Венгрии. Кроме того, Будапешт добивается получения 17 млрд евро из совместного оборонного заимствующего инструмента ЕС SAFE для модернизации своей оборонной промышленности.

    Петер Мадьяр Анита Орбан Европейский союз (ЕС) Венгрия
    Madyar: Macarıstan və Avropa Komissiyası Budapeşt üçün vəsaitlərin blokdan çıxarılmasını müzakirə edir
    Magyar: Hungary, EU mull release of funds for Budapest

