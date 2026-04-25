    Digər ölkələr
    • 25 aprel, 2026
    • 12:16
    Madyar: Macarıstan və Avropa Komissiyası Budapeşt üçün vəsaitlərin blokdan çıxarılmasını müzakirə edir

    Macarıstan və Avropa Komissiyası Avropa İttifaqının (Aİ) Budapeşt üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlərinin blokdan çıxarılması ilə bağlı danışıqlar aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanda seçkilərdə qalib gəlmiş "Tisa" partiyasının lideri Peter Madyar "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O bildirib ki, Brüsseldəki danışıqlarda Macarıstan nümayəndə heyətinə Anita Orban rəhbərlik edir. Orban xarici işlər naziri vəzifəsi ilə yanaşı, "Tisa" partiyasının hökumətində baş nazirin müavini postunu da tutacaq. Baş nazirin olmadığı zamanlarda Orban onu Nazirlər Kabinetinin iclaslarında və digər rəsmi tədbirlərdə təmsil edəcək.

    "Bu gün Anita Orban Brüsseldədir və orada Avropa Komissiyasının rəhbərliyi ilə - maliyyə naziri Andraş Karman, iqtisadiyyat və energetika naziri İştvan Kapitanya və hüquqşünas Marton Melletey-Barna ilə birgə - Macarıstana çatmalı olan Aİ vəsaitlərinin blokdan çıxarılması məsələsini müzakirə edir", - o bildirib.

    Xatırladaq ki, Avropa Komissiyası Macarıstan üçün nəzərdə tutulmuş 27 milyard avronun 17 milyardını bloklayıb. Bundan əlavə, Budapeşt öz müdafiə sənayesini modernləşdirmək üçün Aİ-nin SAFE birgə müdafiə borclanma alətindən 17 milyard avro əldə etməyə çalışır.

    Peter Madyar Avropa Komissiyası Anita Orban Macarıstan Avropa İttifaqı (Aİ)
    Мадьяр: Венгрия и Еврокомиссия обсуждают разблокировку средств для Будапешта
    Magyar: Hungary, EU mull release of funds for Budapest

