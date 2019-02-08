Мадуро заявил, что венесуэльская оппозиция боится переговоров

© Courtesy İmage https://report.az/storage/news/e9ce33dd64aee5ae40007a0ec64e4eb1/885c6e76-5613-41eb-8840-613decc57d29_292.jpg

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в ходе выступления на площади Боливара в центре Каракаса, что венесуэльская оппозиция боится переговоров, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Мадуро подчеркнул, "что единственный выход для будущего Венесуэлы - это сесть за стол переговоров".

"Президент США Джон Кеннеди говорил: "Никогда не веди переговоры из чувства страха, но никогда не бойся переговоров". Те, кто не хочет переговоров, наверное, чего-то боятся. Это страх перед правдой", - сказал Мадуро.

Ранее Мадуро также заявил, что в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов президента.