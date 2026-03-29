Мадуро впервые обратился к венесуэльскому народу из тюрьмы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес впервые после заключения под стражу обратились к народу своей страны.

Как передает Report, заявление супругов опубликовано на странице Мадуро в соцсети X.

"До нас дошли ваши письма и ваши молитвы. Каждое слово любви, каждый жест заботы, каждое выражение поддержки наполняют нашу душу и укрепляют нас духовно", - говорится в обращении.

Они призвали соотечественников работать над поддержанием мира в стране, укреплять национальное единство, стремиться к примирению, прощению и объединению.

"Пусть никто не сойдет с пути диалога сосуществования и уважения, потому что это путь родины, это путь добра", - отмечается в заявлении.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп 3 января сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле. Он отметил, что президент Боливарианской республики Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены с территории государства.

Спустя два дня, 5 января, венесуэльский лидер с супругой предстали перед судом Нью-Йорка для предъявления обвинений. В суде он заявил о своей невиновности и добавил, что все еще является президентом своей страны. Американский суд согласился назначить посещение консульскими работниками Венесуэлы.

Второе заседание по делу Мадуро и его супруги состоялось 26 марта 2026 года в федеральном суде Нью-Йорка под председательством судьи Элвина Хеллерстайна.