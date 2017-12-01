Мадуро: Венесуэла готова перестать продавать нефть в США

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова отказаться от поставок нефти в США.

Об этом ссообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В день, когда они не захотят, чтобы мы продавали нашу нефть, мы соберем наши вещи и будем продавать всю нашу нефть в Азию, проблемы нет", - приводит канал Hispan TV заявление Мадуро.

Сейчас США являются одним из крупнейших покупателей нефти из Венесуэлы, приобретая в день порядка 750 тысяч баррелей из 1,9 миллиона баррелей дневной добычи южноамериканской страны.