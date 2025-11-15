Мадуро призвал американцев предотвратить войну в Латинской Америке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал американский народ предотвратить войну и сохранить мир в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Как передает Report, об этом венесуэльский лидер в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Я обращаюсь к народу Соединенных Штатов Америки, чтобы остановить тех, кто безумно стремится развязать войну в Карибском бассейне", - сказал президент Боливарианской Республики на встрече юристов в защиту международного права, участие в которой принимали представители 35 стран.

"Нарушение прав человека и международного права со стороны правительства США направлено не против Мадуро, Венесуэлы, и даже не против Южной Америки и Карибского бассейна, а против всего человечества", - подчеркнул венесуэльский лидер. Он считает, что первыми об этом должны узнать "наши американские братья и сестры".

Причем последние слова и лозунг "Венесуэла хочет мира" Мадуро произнес на английском языке.

Отметим, что Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.