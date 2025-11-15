İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Maduro amerikalılara müharibə ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 08:55
    Maduro amerikalılara müharibə ilə bağlı çağırış edib

    Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro Amerika xalqını müharibənin qarşısını almağa və Latın Amerikası və Karib hövzəsində sülhü qorumağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolivar Respublikasının prezidenti 35 ölkənin nümayəndələrinin iştirak etdiyi beynəlxalq hüququn müdafiəsi üzrə vəkillərin iclasında bəyan edib.

    "Mən Amerika Birləşmiş Ştatları xalqına müraciət edirəm ki, Karib dənizində dəlicəsinə müharibəyə başlamaq istəyənləri dayandırsınlar. ABŞ hökumətinin insan haqlarını və beynəlxalq hüququ pozması Maduroya, Venesuelaya, hətta Cənubi Amerika və Karib hövzəsinə qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlib. Bizim amerikalı bacı və qardaşlarımız bu barədə ilk xəbərdar olmalıdırlar", - deyə o qeyd edib.

    Üstəlik, Maduro son "Venesuela sülh istəyir" sözlərini ingilis dilində səsləndirilib.

    Nikolas Maduro ABŞ müharibə
    Мадуро призвал американцев предотвратить войну в Латинской Америке
    Venezuelan president calls on American people to prevent war in Latin America

