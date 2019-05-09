Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Он пояснил, что никакой политики и конспирологии в этом нет.

Отмечается, что по случаю 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне мировых лидеров не приглашали на мероприятия из-за некруглой даты..

"Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия (торжества в Минске и в Москве)" , — пояснил Лукашенко.