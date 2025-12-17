Лукашенко: Киев и Москва хотят гарантий, что война больше не повторится

Президент России Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский желают достижения мира, но у них разное видение того, чем должны завершиться боевые действия.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax.

При этом Лукашенко считает, что многое в вопросе урегулирования конфликта зависит от президента США Дональда Трампа.

"Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил", - сказал Лукашенко, подчеркнув что урегулирование конфликта является многосторонним процессом, и "один Трамп этот вопрос не решит".

По словам президента, в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир.

"Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. <...> В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться", - сказал глава белорусского государства.