    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 10:30
    Лукашенко: Киев и Москва хотят гарантий, что война больше не повторится

    Президент России Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский желают достижения мира, но у них разное видение того, чем должны завершиться боевые действия.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax.

    При этом Лукашенко считает, что многое в вопросе урегулирования конфликта зависит от президента США Дональда Трампа.

    "Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил", - сказал Лукашенко, подчеркнув что урегулирование конфликта является многосторонним процессом, и "один Трамп этот вопрос не решит".

    По словам президента, в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир.

    "Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. <...> В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться", - сказал глава белорусского государства.

    Беларусь Россия Украина Александр Лукашенко США Дональд Трамп российско-украинская война

