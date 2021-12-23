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Lufthansa объявила о сокращении рейсов в зимний период из-за омикрон-штамма

Lufthansa объявила о сокращении рейсов в зимний период из-за омикрон-штамма Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменит около 10% рейсов своего зимнего расписания в связи со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса.
Другие страны
23 декабря 2021 г. 20:23
Lufthansa объявила о сокращении рейсов в зимний период из-за омикрон-штамма

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменит около 10% рейсов своего зимнего расписания в связи со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Карстен Шпор.

"Мы наблюдаем резкое снижение количества бронирований в период с середины января по февраль. Поэтому в зимнем расписании полетов мы должны отменить 33 тыс. рейсов, или около 10%", - отметил Шпор.

При этом он уточнил, что низкий пассажиропоток наблюдался в том числе на внутренних рынках концерна Lufthansa, то есть в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, которые в настоящее время особенно сильно пострадали от пандемии.

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