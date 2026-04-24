Лондон отреагировал на планы Вашингтона пересмотреть позицию по Фолклендам

Великобритания заявила, что суверенитет над Фолклендскими островами остается за Лондоном после появления сообщений о планах США пересмотреть поддержку британских притязаний.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Наша позиция по Фолклендским островам предельно ясна. Она является давней и неизменной. Суверенитет принадлежит Великобритании, и право жителей островов на самоопределение имеет первостепенное значение", - подчеркнул он.

Он добавил, что Лондон четко и последовательно доводил эту позицию до всех администраций США.

Ранее отмечалось, что Вашингтон рассматривает возможность пересмотра позиции по островам из-за недовольства тем, что Великобритания, по мнению Вашингтона, недостаточно поддержала американские удары по Ирану.

Фолклендские острова, являясь заморской территорией Великобритании, обладают внутренним самоуправлением. Архипелаг имеет стратегическое значение для судоходства в Южной Атлантике. Права Великобритании на острова оспариваются Аргентиной, рассматривающей их как часть провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики.