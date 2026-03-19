Логистическая база США у аэропорта Багдада подверглась атаке дронов

Логистический лагерь США, расположенный рядом с международным аэропортом Багдада, подвергся атаке двух беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщил источник телеканалу Al Jazeera.

По имеющимся данным, информации о возможных жертвах или масштабах разрушений на данный момент нет. Лагерь рассматривается как важный узел снабжения американских сил в иракской столице.

В то же время Силы народной мобилизации (Hashd al-Shaabi) Ирака заявили, что их подразделения подверглись серии авиаударов.