    Логистическая база США у аэропорта Багдада подверглась атаке дронов

    19 марта, 2026
    12:55
    Логистическая база США у аэропорта Багдада подверглась атаке дронов

    Логистический лагерь США, расположенный рядом с международным аэропортом Багдада, подвергся атаке двух беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщил источник телеканалу Al Jazeera.

    По имеющимся данным, информации о возможных жертвах или масштабах разрушений на данный момент нет. Лагерь рассматривается как важный узел снабжения американских сил в иракской столице.

    В то же время Силы народной мобилизации (Hashd al-Shaabi) Ирака заявили, что их подразделения подверглись серии авиаударов.

    Эскалация на Ближнем Востоке Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Операция США и Израиля против Ирана
    ABŞ-nin Bağdad aeroportu yaxınlığındakı logistika bazası dron hücumuna məruz qalıb
    Ты - Король

    13:19
    Фото

    Переселившимся в Ханабад 19 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    13:15

    Вугар Сулейманов провел в Китае переговоры с производителями оборудования по разминированию

    13:11

    Гурбанмаммет Эльясов: Ашхабад и Баку могут сотрудничать в производстве зеленого водорода

    13:09

    Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

    13:08

    В Кувейте второй за день НПЗ подвергся атаке дрона - ОБНОВЛЕНО

    13:06

    В Азербайджане за январь-февраль произведено 20 единиц общественного транспорта

    13:00

    Сахиба Гафарова примет участие в похоронах патриарха Илии II в Грузии

    13:00

    Орбан: Венгрия не поддержит проукраинских решений до возобновления поставок нефти

    12:57

    Цена барреля нефти марки Brent превысила $116 - ОБНОВЛЕНО-2

