İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ-nin Bağdad aeroportu yaxınlığındakı logistika bazası dron hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    • 19 mart, 2026
    • 13:07
    ABŞ-nin Bağdad aeroportu yaxınlığındakı logistika bazası dron hücumuna məruz qalıb

    ABŞ-nin Bağdad beynəlxalq hava limanı yaxınlığında yerləşən bazası pilotsuz uçuş aparatının hücumuna məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalına mənbə bildirib.

    Hazırda mümkün itkilər və ya dağıntıların miqyası barədə məlumat yoxdur. Baza İraqın paytaxtındakı ABŞ qüvvələrinin mühüm təchizat qovşağı hesab olunur.

    Eyni zamanda İraq Xalq Səfərbərlik Qüvvələri (Hashd al-Shaabi) bildirib ki, onların bölmələri silsilə aviazərbələrə məruz qalıb.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Логистическая база США у аэропорта Багдада подверглась атаке дронов

