​Лодка с беженцами затонула у берегов Турции, погибли 4 ребенка

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Четверо детей в возрасте от одного года до четырех лет утонули после того, как лодка с сирийскими беженцами перевернулась в Эгейском море в районе города Айваджик провинции Чанаккале на северо-западе Турции, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.
Как сообщает агентство, береговой охране Турции удалось спасти 19 человек, находившихся на перевернувшейся лодке. Беженцы пытались нелегально перебраться на греческие острова.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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