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    ​Лодка с беженцами затонула у берегов Турции, погибли 4 ребенка

    Береговой охране Турции удалось спасти 19 человек

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Четверо детей в возрасте от одного года до четырех лет утонули после того, как лодка с сирийскими беженцами перевернулась в Эгейском море в районе города Айваджик провинции Чанаккале на северо-западе Турции, сообщает Report со ссылкой на Anadolu. 

    Как сообщает агентство, береговой охране Турции удалось спасти 19 человек, находившихся на перевернувшейся лодке. Беженцы пытались нелегально перебраться на греческие острова.

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