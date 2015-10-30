​Лодка с беженцами затонула у берегов Турции, погибли 4 ребенка

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Четверо детей в возрасте от одного года до четырех лет утонули после того, как лодка с сирийскими беженцами перевернулась в Эгейском море в районе города Айваджик провинции Чанаккале на северо-западе Турции, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Как сообщает агентство, береговой охране Турции удалось спасти 19 человек, находившихся на перевернувшейся лодке. Беженцы пытались нелегально перебраться на греческие острова.