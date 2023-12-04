Ливни на юге Индии привели к гибели двух человек

Проливные дожди, обрушившиеся на юг Индии, привели к подтоплению отдельных районов крупного города Ченнаи и гибели двух человек.

Проливные дожди, обрушившиеся на юг Индии, привели к подтоплению отдельных районов крупного города Ченнаи и гибели двух человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

По данным правоохранительных органов, из-за непогоды в городе обрушилась недавно построенная стена, под завалами оказались люди. "Два человека погибли, один получил серьезные травмы", - заявили в полиции.

Сопровождающийся сильными порывами ветра ливень привел к разрушению домов и нарушению линий электропередачи. Многие дороги и площади города затоплены. Спасателям пришлось эвакуировать из подтопленных районов несколько десятков людей.

Аэропорт Ченнаи на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Временно остановлено также движение пригородных поездов. Затруднено движение автомобилей.