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Ливни на юге Индии привели к гибели двух человек

Ливни на юге Индии привели к гибели двух человек Проливные дожди, обрушившиеся на юг Индии, привели к подтоплению отдельных районов крупного города Ченнаи и гибели двух человек.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 11:14
Ливни на юге Индии привели к гибели двух человек

Проливные дожди, обрушившиеся на юг Индии, привели к подтоплению отдельных районов крупного города Ченнаи и гибели двух человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

По данным правоохранительных органов, из-за непогоды в городе обрушилась недавно построенная стена, под завалами оказались люди. "Два человека погибли, один получил серьезные травмы", - заявили в полиции.

Сопровождающийся сильными порывами ветра ливень привел к разрушению домов и нарушению линий электропередачи. Многие дороги и площади города затоплены. Спасателям пришлось эвакуировать из подтопленных районов несколько десятков людей.

Аэропорт Ченнаи на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Временно остановлено также движение пригородных поездов. Затруднено движение автомобилей.

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Версия на английском языке Heavy rains in southern India kill two people

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