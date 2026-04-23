    Ливитт заявила, что Трамп не устанавливал временных рамок для перемирия с Ираном

    23 апреля, 2026
    Американский президент Дональд Трамп не устанавливал для иранской стороны жестких временных рамок передачи предложения по сделке и сроков завершения режима прекращения огня.

    Как передает Report, об этом заявила во время общения с журналистами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Президент не установил жесткие временные рамки для получения предложения от Ирана, несмотря на некоторые сообщения, которые я видела сегодня. В конечном итоге срок будет определен главнокомандующим - президентом Соединенных Штатов", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

    Ранее израильский портал Ynet со ссылкой на местный источник выступил с утверждением, что США уведомили Израиль о продлении Трампом прекращения огня в Иране только до 26 апреля.

    В интервью телеканалу Fox News Ливитт также отметила, что на переговорах с Ираном США четко обозначили свою позицию, потребовав передать обогащенный уран, и теперь ждут ответа Тегерана.

    "Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу, чтобы угрожать Соединенным Штатам и нашим союзникам, и они (иранская сторона - ред.) должны передать обогащенный уран, который находится в их распоряжении. <...> Мы ждем ответа иранского руководства", - сказала она.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее Трамп продлил на неопределенное время.

    Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

    В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.

    Livitt: Tramp İranla atəşkəs üçün vaxt çərçivəsi müəyyən etməyib

