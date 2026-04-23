İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Livitt: Tramp İranla atəşkəs üçün vaxt çərçivəsi müəyyən etməyib

    Livitt: Tramp İranla atəşkəs üçün vaxt çərçivəsi müəyyən etməyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın razılaşma təklifini və ya atəşkəsin bitməsi üçün son tarix müəyyən etməyib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt jurnalistlərlə görüşdə bildirib.

    "Bu gün oxuduğum bəzi məlumatlara baxmayaraq, Prezident İrandan təklif almaq üçün sərt vaxt qrafiki müəyyən etməyib. Nəticədə, son tarixi Ali Baş Komandan - ABŞ Prezidenti müəyyən edəcək", - o, bu barədə suala cavabında bildirib.

    Daha əvvəl İsrailin "Ynet" portalı yerli mənbəyə istinadən bildirib ki, ABŞ Trampın İranda atəşkəsin yalnız 26 aprelə qədər uzadılması barədə İsrailə məlumat verib.

    Livitt "Fox News"a müsahibədə həmçinin qeyd edib ki, ABŞ İranla danışıqlarda mövqeyini açıq şəkildə bildirib, zənginləşdirilmiş uranın təhvil verilməsini tələb edib və hazırda Tehranın cavabını gözləyir.

    "İran heç vaxt ABŞ-ni və müttəfiqlərimizi təhdid etmək üçün nüvə bombası əldə edə bilməyəcək və onlar (İran tərəfi - red.) əllərindəki zənginləşdirilmiş uranı təhvil verməlidirlər. Biz İran rəhbərliyindən cavab gözləyirik", - o deyib.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb və bir neçə şəhərə zərbə endiriblər. Əməliyyat Yaxın Şərqdə gərginliyə səbəb olub və bütün Fars körfəzi ölkələrini münaqişəyə cəlb edib ki, bu da Hörmüz boğazının bağlanması ilə nəticələnib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri aprelin 8-ə keçən gecə atəşkəs razılaşmasına nail olublar. Tramp sonradan atəşkəsi qeyri-müəyyən müddətə uzadıb.

    Tərəflər münaqişəni həll etmək üçün Pakistanda danışıqlar aparmağa çalışıblar, lakin 11-12 apreldə keçirilən ilk raund heç bir nəticə verməyib.

    Tehrana təzyiq göstərmək üçün ABŞ İran limanlarını və Hörmüz boğazından keçidi blokadaya aldığını elan edib. İran da öz növbəsində Fars körfəzinə gedən gəmilər üçün Hörmüz boğazının blokadasını elan etdi. Regionda dinamik şəkildə dəyişən vəziyyət qlobal enerji böhranına səbəb olub.

    Ливитт заявила, что Трамп не устанавливал временных рамок для перемирия с Ираном

    Son xəbərlər

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti