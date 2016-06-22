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    Ливийские войска вытесняют боевиков ИГ из города Сирт

    Им удалось продвинуться более чем на километр в районах, ранее контролировавшихся ИГ

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Ливийские правительственные силы вытесняют боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" из города Сирт, сообщает Report со ссылкой на bbc.

    Им удалось продвинуться более чем на километр в районах, ранее контролировавшихся ИГ. Это крупнейший успех с начала наступления на город в марте, сообщили ливийские власти.

    Ливийские правительственные силы объявили на своей странице в "Фейсбуке", что они также взяли под контроль местную радиостанцию и электрическую подстанцию.

    Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что военным удалось отбить склад с боеприпасами ИГ. В ходе боев погибли десятки солдат и боевиков.

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