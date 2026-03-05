Ливан решил отменить безвизовый режим для граждан Ирана

Власти Ливана приняли решение отменить безвизовый режим для иранцев.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр информации Ливана Пол Моркос.

"Кабмин принял решение, что иранцы теперь вновь обязаны получать визу при въезде в Ливан", - сказал он.

Министр также отметил, что премьер страны Наваф Салам потребовал принять меры по предотвращению какой-либо военной деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

По его словам, теперь власти будут задерживать любого члена КСИР в стране.