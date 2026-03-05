Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ливан решил отменить безвизовый режим для граждан Ирана

    Ливан решил отменить безвизовый режим для граждан Ирана

    Власти Ливана приняли решение отменить безвизовый режим для иранцев.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр информации Ливана Пол Моркос.

    "Кабмин принял решение, что иранцы теперь вновь обязаны получать визу при въезде в Ливан", - сказал он.

    Министр также отметил, что премьер страны Наваф Салам потребовал принять меры по предотвращению какой-либо военной деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

    По его словам, теперь власти будут задерживать любого члена КСИР в стране.

    Операция США и Израиля против Ирана Ливан Корпус стражей исламской революции (КСИР) безвизовый режим
    Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlib
    Lebanon decides to end its visa-free regime for Iranian citizens
