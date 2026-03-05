Ливан решил отменить безвизовый режим для граждан Ирана
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 17:35
Власти Ливана приняли решение отменить безвизовый режим для иранцев.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр информации Ливана Пол Моркос.
"Кабмин принял решение, что иранцы теперь вновь обязаны получать визу при въезде в Ливан", - сказал он.
Министр также отметил, что премьер страны Наваф Салам потребовал принять меры по предотвращению какой-либо военной деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.
По его словам, теперь власти будут задерживать любого члена КСИР в стране.
Последние новости
17:54
Фото
АПБА: Уничтожено более 73 тонн семенного картофеля, ввезенного из Грузии и ТурцииЗдоровье
17:49
10 европейских стран договорились о плане эвакуации населенияДругие страны
17:48
Ильхам Алиев: Причастные в Иране к теракту против Азербайджана пожалеют об этомВнешняя политика
17:48
Байрамов и Фидан назвали неприемлемыми атаки Ирана на Азербайджан и Турцию - ОБНОВЛЕНОВ регионе
17:47
Фото
Азербайджан и ОЭСР обсудили инвестиционный климатЭкономика
17:38
Казахстан выразил обеспокоенность атакой Ирана на НахчыванВнешняя политика
17:37
Анкара предупредила о рисках для региона после атаки Ирана на НахчыванВ регионе
17:35
Ливан решил отменить безвизовый режим для граждан ИранаДругие страны
17:32