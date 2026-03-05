İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Digər ölkələr
    • 05 mart, 2026
    • 17:56
    Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlib

    Livan hökuməti iranlılar üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Livanın informasiya naziri Pol Morkos bildirib.

    "Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, iranlılar bundan sonra Livana daxil olarkən yenidən viza almalıdırlar", - o deyib.

    P.Morkos qeyd edib ki, ölkənin Baş naziri Nəvaf Salam İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Livanda hər hansı hərbi fəaliyyətinin qarşısının alınması üçün tədbirlər görməyi tələb edib.

    Nazirin sözlərinə görə, bundan sonra hökumət ölkədə SEPAH-ın istənilən üzvünü saxlayacaq.

