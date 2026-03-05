Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran SGC Advisory Council
    Lebanon decides to end its visa-free regime for Iranian citizens

    Other countries
    • 05 March, 2026
    • 17:54
    Lebanon decides to end its visa-free regime for Iranian citizens

    Lebanese authorities have decided to end visa-free travel for Iranian citizens, Lebanese Information Minister Paul Morcos said, Report informs referring to foreign media.

    "The Cabinet has decided that Iranians are now again required to obtain a visa upon entry to Lebanon," he said.

    The minister also noted that Prime Minister Nawaf Salam has demanded measures to prevent any military activity by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in Lebanon.

    He added that authorities will now detain any IRGC member in the country.

    Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlib
    Ливан решил отменить безвизовый режим для граждан Ирана

