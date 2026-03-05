Lebanon decides to end its visa-free regime for Iranian citizens
Other countries
- 05 March, 2026
- 17:54
Lebanese authorities have decided to end visa-free travel for Iranian citizens, Lebanese Information Minister Paul Morcos said, Report informs referring to foreign media.
"The Cabinet has decided that Iranians are now again required to obtain a visa upon entry to Lebanon," he said.
The minister also noted that Prime Minister Nawaf Salam has demanded measures to prevent any military activity by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in Lebanon.
He added that authorities will now detain any IRGC member in the country.
