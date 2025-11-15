Ливан подаст жалобу в ООН в связи с возведением Израилем стены на границе

Ливан планирует подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи со строительством Израилем бетонной стены вдоль южной границы, которая пересекает демаркированную "голубую линию".

Как передает Report, об этом сообщает Национальное информационное агентство со ссылкой на заявление Администрации президента Ливана.

По его данным, президент Ливана Джозеф Аун потребовал подать жалобу на основании недавних отчетов ООН, подтверждающих, что израильская стена незаконно заняла около 4 тыс. кв. метров территории Ливана.

Отмечается, что в ходе военных действий Израиля на территории Ливана погибли более 4 тыс. человек, более миллиона человек покинули свои дома.