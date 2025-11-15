Ливан подаст жалобу в ООН в связи с возведением Израилем стены на границе
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 21:36
Ливан планирует подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи со строительством Израилем бетонной стены вдоль южной границы, которая пересекает демаркированную "голубую линию".
Как передает Report, об этом сообщает Национальное информационное агентство со ссылкой на заявление Администрации президента Ливана.
По его данным, президент Ливана Джозеф Аун потребовал подать жалобу на основании недавних отчетов ООН, подтверждающих, что израильская стена незаконно заняла около 4 тыс. кв. метров территории Ливана.
Отмечается, что в ходе военных действий Израиля на территории Ливана погибли более 4 тыс. человек, более миллиона человек покинули свои дома.
Последние новости
22:11
Шторм "Клаудия" привел к гибели троих в Португалии и наводнению в БританииДругие страны
21:55
ЦАХАЛ заявил об уничтожении тоннеля ХАМАС на севере ГазыДругие страны
21:40
Фото
Ташкент подсвечен в цвета флага Азербайджана в преддверии саммита Центральной АзииДругие
21:36
Ливан подаст жалобу в ООН в связи с возведением Израилем стены на границеДругие страны
21:23
Умеров сообщил о начале переговоров об обмене пленными между РФ и УкраинойДругие страны
21:19
Во Франции эфир телеканала BFMTV прервали из-за угрозы взрываДругие страны
21:01
Фото
Азербайджанская делегация во главе с Фейзиевым встретилась с президентом ТРСКВнешняя политика
20:44
Макрон приветствовал соглашение между ДР Конго и М23Другие страны
20:30