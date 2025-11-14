Временные силы ООН в Ливане: Израиль пересек "голубую линию"
- 14 ноября, 2025
- 18:15
Временные силы ООН в Ливане заявили, что израильская армия построила стены на юге страны, вблизи демаркированной организацией "голубой линии".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.
"В ноябре миротворцы наблюдали дальнейшее строительство Т-образной стены в этом районе. Расследование подтвердило, что участок стены к юго-востоку от Яруна также пересекает "голубую линию", - добавили в организации, призвав Израиль к отводу войск.
Миротворческий контингент также отмечает, что в октябре их подразделения изучили бетонную Т-образную стену. Проверка показала, что сооружение забирает у ливанского населения более 4000 квадратных метров территории.
