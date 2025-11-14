Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Временные силы ООН в Ливане: Израиль пересек "голубую линию"

    • 14 ноября, 2025
    • 18:15
    Временные силы ООН в Ливане: Израиль пересек голубую линию

    Временные силы ООН в Ливане заявили, что израильская армия построила стены на юге страны, вблизи демаркированной организацией "голубой линии".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    "В ноябре миротворцы наблюдали дальнейшее строительство Т-образной стены в этом районе. Расследование подтвердило, что участок стены к юго-востоку от Яруна также пересекает "голубую линию", - добавили в организации, призвав Израиль к отводу войск.

    Миротворческий контингент также отмечает, что в октябре их подразделения изучили бетонную Т-образную стену. Проверка показала, что сооружение забирает у ливанского населения более 4000 квадратных метров территории.

