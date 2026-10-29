Грузия планирует заключить соглашение о фитосанитарном контроле с Азербайджаном
- 29 октября, 2026
- 12:54
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Грузия планирует до конца 2026 года обсудить заключение соглашений о сотрудничестве в сфере фитосанитарного контроля с Азербайджаном, Россией, Арменией и Болгарией.
Как сообщает Report со ссылкой на грузинские медиа, об этом говорится в сообщении Национального агентства продовольствия Грузии (NFA).
В агентстве отметили, что активно сотрудничают со странами - торговыми партнерами по вопросам фитосанитарного контроля и сертификации. Эта работа направлена на содействие экспорту грузинской сельскохозяйственной продукции и обеспечение безопасности торговли.
"В целях углубления международного сотрудничества до конца года планируется обсудить соглашения о сотрудничестве с соответствующими ведомствами Азербайджана, России, Армении и Болгарии", - говорится в сообщении агентства.
Сотрудничество предусматривает обмен опытом в сфере фитосанитарного контроля, ознакомление с возможностями лабораторий и механизмами проверки остатков пестицидов в экспортной продукции, а также разработку единых подходов.