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    Грузия планирует заключить соглашение о фитосанитарном контроле с Азербайджаном

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 12:54
    Грузия планирует заключить соглашение о фитосанитарном контроле с Азербайджаном

    Грузия планирует до конца 2026 года обсудить заключение соглашений о сотрудничестве в сфере фитосанитарного контроля с Азербайджаном, Россией, Арменией и Болгарией.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские медиа, об этом говорится в сообщении Национального агентства продовольствия Грузии (NFA).

    В агентстве отметили, что активно сотрудничают со странами - торговыми партнерами по вопросам фитосанитарного контроля и сертификации. Эта работа направлена на содействие экспорту грузинской сельскохозяйственной продукции и обеспечение безопасности торговли.

    "В целях углубления международного сотрудничества до конца года планируется обсудить соглашения о сотрудничестве с соответствующими ведомствами Азербайджана, России, Армении и Болгарии", - говорится в сообщении агентства.

    Сотрудничество предусматривает обмен опытом в сфере фитосанитарного контроля, ознакомление с возможностями лабораторий и механизмами проверки остатков пестицидов в экспортной продукции, а также разработку единых подходов.

    Национальное агентство продовольствия Грузии Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА)
    Gürcüstan Azərbaycanla fitosanitar nəzarət haqqında saziş bağlamağı planlaşdırır
    Georgia plans to sign phytosanitary control agreements with Azerbaijan and other countries
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