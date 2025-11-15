Livan İsraili sərhəddə divar tikməsi ilə bağlı BMT-yə şikayət edəcək
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2025
- 22:21
Livan İsrailin cənub sərhədi boyunca demarkasiya olunmuş "mavi xətt"i keçən beton divar inşası ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət təqdim etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli İnformasiya Agentliyi Prezident Administrasiyasının bəyanatına istinadla yayıb.
Məlumata əsasən, Livan Prezidenti Cozef Aun BMT-nin son hesabatlarına istinad edərək İsrailin inşa etdiyi divarın ölkəsinin təxminən 4 min kvadratmetr ərazisini qanunsuz olaraq zəbt etdiyi üçün şikayət verilməsini tələb edib.
Qeyd edək ki, İsrailin Livan ərazisində apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 4 mindən çox insan həlak olub, bir milyondan çox insan isə evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.
