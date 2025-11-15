İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Livan İsraili sərhəddə divar tikməsi ilə bağlı BMT-yə şikayət edəcək

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2025
    • 22:21
    Livan İsraili sərhəddə divar tikməsi ilə bağlı BMT-yə şikayət edəcək

    Livan İsrailin cənub sərhədi boyunca demarkasiya olunmuş "mavi xətt"i keçən beton divar inşası ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət təqdim etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli İnformasiya Agentliyi Prezident Administrasiyasının bəyanatına istinadla yayıb.

    Məlumata əsasən, Livan Prezidenti Cozef Aun BMT-nin son hesabatlarına istinad edərək İsrailin inşa etdiyi divarın ölkəsinin təxminən 4 min kvadratmetr ərazisini qanunsuz olaraq zəbt etdiyi üçün şikayət verilməsini tələb edib.

    Qeyd edək ki, İsrailin Livan ərazisində apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 4 mindən çox insan həlak olub, bir milyondan çox insan isə evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

    Livan BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail
    Ливан подаст жалобу в ООН в связи с возведением Израилем стены на границе

    Son xəbərlər

    22:34

    İmişlidə çınqıl karxanasında ölüm olub

    Hadisə
    22:31

    İMQ Qəzzanın şimalında HƏMAS-a aid tunelin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:25

    Azərbaycan taekvondoçusu İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    22:21

    Livan İsraili sərhəddə divar tikməsi ilə bağlı BMT-yə şikayət edəcək

    Digər ölkələr
    22:06
    Video

    Nizami rayonunda 17 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib

    Hadisə
    21:54
    Foto

    Aerobika gimnastikası üzrə Avropa birinciliyi davam edir, azərbaycanlı gimnastlar finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    21:46
    Foto
    Video

    Daşkənddə Mərkəzi Asiya Sammitindən əvvəl binalarda Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    21:38

    Umerov Rusiya və Ukrayna arasında əsir mübadiləsi üzrə danışıqların başladığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:33

    Fransada BFMTV-nin yayımı partlayış təhlükəsi səbəbindən dayandırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti