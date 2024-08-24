Литва выделит 35 млн евро Украине на закупку оборудования для разминирования

Литва выделит 35 млн евро Украине на закупку радиолокационных станций и оборудования для разминирования.
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По ее словам, Литва выделит 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования.
"До конца осени мы надеемся, что мы сможем также предоставить более 5 тысяч дронов литовского производства", – добавила премьер.
Ранее на встрече она проинформировала о том, что недавний пакет военной помощи от Литвы в Украину прибудет в начале сентября и будет предусматривать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, 30 противодронных ракет и другое снаряжение, вооружение и боеприпасы.