Литва выделит 35 млн евро Украине на закупку оборудования для разминирования

Литва выделит 35 млн евро Украине на закупку радиолокационных станций и оборудования для разминирования.

Литва выделит 35 млн евро Украине на закупку радиолокационных станций и оборудования для разминирования.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, Литва выделит 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования.

"До конца осени мы надеемся, что мы сможем также предоставить более 5 тысяч дронов литовского производства", – добавила премьер.

Ранее на встрече она проинформировала о том, что недавний пакет военной помощи от Литвы в Украину прибудет в начале сентября и будет предусматривать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, 30 противодронных ракет и другое снаряжение, вооружение и боеприпасы.