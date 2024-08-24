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Литва выделит 35 млн евро Украине на закупку оборудования для разминирования

Литва выделит 35 млн евро Украине на закупку оборудования для разминирования Литва выделит 35 млн евро Украине на закупку радиолокационных станций и оборудования для разминирования.
Другие страны
24 августа 2024 г. 22:14
Литва выделит 35 млн евро Украине на закупку оборудования для разминирования

Литва выделит 35 млн евро Украине на закупку радиолокационных станций и оборудования для разминирования.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, Литва выделит 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования.

"До конца осени мы надеемся, что мы сможем также предоставить более 5 тысяч дронов литовского производства", – добавила премьер.

Ранее на встрече она проинформировала о том, что недавний пакет военной помощи от Литвы в Украину прибудет в начале сентября и будет предусматривать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, 30 противодронных ракет и другое снаряжение, вооружение и боеприпасы.

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