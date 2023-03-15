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Литва упразднила должность атташе в РФ по таможенным вопросам

Литва упразднила должность атташе в РФ по таможенным вопросам Литва упразднила должность при посольстве в Москве атташе по таможенным вопросам в РФ. Такое решение приняло в среду на заседании правительство балтийской республики.
Другие страны
15 марта 2023 г. 16:34
Литва упразднила должность атташе в РФ по таможенным вопросам

Литва упразднила должность при посольстве в Москве атташе по таможенным вопросам в РФ. Такое решение приняло в среду на заседании правительство балтийской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"С учетом того, что масштаб сотрудничества с Россией в перспективе, скорее всего, сократится либо станет вообще минимальным, нет смысла продлевать завершающиеся полномочия атташе по таможенным вопросам", - говорится в сообщении правительства.

В то же время кабинет министров решил учредить должность атташе по этим вопросам в Великобритании и в Украине. Как утверждает литовское правительство, несмотря на то что объемы торговли с Украиной в последнее время уменьшились, после окончания конфликта они "не только вернутся на прежний уровень, но и неизбежно возрастут в связи с необходимостью восстановления Украины".

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Версия на английском языке Lithuania abolishes post of customs attaché in its Russia embassy

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