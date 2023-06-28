Литва приобрела для Украины две установки NASAMS

Литва приобрела две пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS для Украины.

Литва приобрела две пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS для Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter.

"Противовоздушная оборона является ключевой в Украине в борьбе с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", - говорится в публикации.

Сегодня президент Литвы прибыл в Киев, где встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.