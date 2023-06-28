Литва приобрела для Украины две установки NASAMS

Литва приобрела две пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS для Украины.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter.
"Противовоздушная оборона является ключевой в Украине в борьбе с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", - говорится в публикации.
Сегодня президент Литвы прибыл в Киев, где встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.