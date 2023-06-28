Президент Литвы прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в среду, 28 июня. Он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в среду, 28 июня. Он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу литовского лидера.

В Киеве президент Литвы также примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

Он во время встречи с Зеленским обсудит повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Также лидеры уделят внимание касательно переговоров о вступлении Украины в ЕС, помощи Литвы и Евросоюза.

Президент Литвы прибыл в Киев из Гааги, где обсудили поддержку Украины. Из Киева Науседа поедет в Брюссель, где завтра начинается заседание Совета европейских лидеров.