Президент Литвы прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в среду, 28 июня. Он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу литовского лидера.
В Киеве президент Литвы также примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.
Он во время встречи с Зеленским обсудит повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Также лидеры уделят внимание касательно переговоров о вступлении Украины в ЕС, помощи Литвы и Евросоюза.
Президент Литвы прибыл в Киев из Гааги, где обсудили поддержку Украины. Из Киева Науседа поедет в Брюссель, где завтра начинается заседание Совета европейских лидеров.