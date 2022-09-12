Литва откроет представительство на Тайване

Литва откроет свое первое в истории торговое представительство на Тайване 13 сентября.

Литва откроет свое первое в истории торговое представительство на Тайване 13 сентября.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, представительство возглавит советник премьер-министра Литвы Паулюс Лукаускас.

Власти Китайской Народной Республики последовательно критикуют Литву из-за решения открыть представительство на Тайване. Этот шаг Вильнюса воспринимается Пекином как нарушение территориальной целостности и вмешательство во внутренние дела коммунистического Китая.

Ранее КНР ввела санкции в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте после ее визита на Тайвань.