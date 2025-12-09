Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    09 декабря, 2025
    • 11:22
    Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси

    Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси, вызвавших нарушения воздушного пространства.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "Литва во вторник объявила чрезвычайное положение из-за угроз общественной безопасности, исходящих от контрабандных воздушных шаров из Беларуси", - сообщает агентство.

    Литовские власти обвиняют Беларусь в том, что она позволяет контрабандистам использовать метеозонды для перевозки контрабандных сигарет через границу.

