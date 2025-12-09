Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси

Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси, вызвавших нарушения воздушного пространства.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Литва во вторник объявила чрезвычайное положение из-за угроз общественной безопасности, исходящих от контрабандных воздушных шаров из Беларуси", - сообщает агентство.

Литовские власти обвиняют Беларусь в том, что она позволяет контрабандистам использовать метеозонды для перевозки контрабандных сигарет через границу.