Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 11:22
Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси, вызвавших нарушения воздушного пространства.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
"Литва во вторник объявила чрезвычайное положение из-за угроз общественной безопасности, исходящих от контрабандных воздушных шаров из Беларуси", - сообщает агентство.
Литовские власти обвиняют Беларусь в том, что она позволяет контрабандистам использовать метеозонды для перевозки контрабандных сигарет через границу.
