    Belarusdan buraxılan hava şarlarına görə Litvada fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Digər ölkələr
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:52
    Belarusdan buraxılan hava şarlarına görə Litvada fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Litva hökuməti Belarusdan buraxılan hava şarlarının ölkənin hava məkanını pozması ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    "Belarusdan qaçaqmalçılıqla ötürülən hava şarlarının ictimai təhlükəsizliyə təhdid yaratdığöı üçün Litva hökuməti dekabrın 9-da fövqəladə vəziyyət elan edib", - agentlik bildirib.

    Litva hakimiyyəti Belarusu qaçaqmalçıların siqaretlərin sərhəddən qanunsuz keçirilməsi üçün meteozondlardan istifadəsinə imkan verməkdə ittiham edib.

    Litva Belarus hava şarları Fövqəladə vəziyyət
    Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси
    Lithuania's gov't declares nationwide emergency over smuggler balloons from Belarus

