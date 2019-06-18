​Лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз

Менее половины россиян (47%) в 2019 году рассказали о планах детей продолжить обучение в высших учебных заведения, чуть больше четверти сказали, что их дети будут получать образование в колледжах и училищах, показало исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости, передает Report.

Согласно данным исследования, дети только 1% россиян сразу же после школы собираются работать, 19% родителей сказали, что их дети еще не определились, 6% затруднились ответить на вопрос о планах своих детей.

Как показали данные опроса, за последние девять лет число россиян, чьи дети будут получать среднее специальное образование после школы, выросло – в 2010 таких было всего 8%. Число тех, чьи дети продолжат обучение в университетах, напротив, сократилось – девять лет назад их было 80%.

Опрос проводился в 299 населенных пунктах Россия с 20 мая по 12 июня 2019 года среди 1,5 тысячи родителей детей, заканчивающих школу в этом году.