    • 25 марта, 2026
    • 13:25
    Линь Цзянь: Пекин поддерживает любые шаги по деэскалации на Ближнем Востоке

    Китай поддерживает все шаги, направленные на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке и начало мирных переговоров между сторонами конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    По его словам дипломатия является единственным путем решения ближневосточного конфликта.

    "Прекращение огня и завершение боевых действий являются приоритетной задачей, а диалог и переговоры - единственным верным путем", - сказал официальный представитель МИД КНР.

    Линь отметил, что во вторник министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи подчеркнул, что все стороны должны "использовать любую возможность и окно для мира" для скорейшего начала переговоров.

    "Мы поддерживаем любые усилия, способствующие разрядке ситуации и возобновлению диалога", - добавил он, отвечая на вопрос о роли Пакистана как посредника в переговорах между США и Ираном.

    Ранее сообщалось, что США рассчитывают на переговоры с Ираном на текущей неделе, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение. По данным портала Axios, США направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

    МИД КНР Линь Цзянь Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном
    Lin Tszyan: Pekin Yaxın Şərqdə gərginliyi azaldacaq istənilən addımı dəstəkləyir
    Lin Jian: Beijing supports any steps to de-escalate Middle East tensions
